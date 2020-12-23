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القاهرة 31%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي

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القاهرة 31%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي القاهرة 31%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي

مصراوي Masrawy

04:48 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، هيّ الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

ويشمل ترتيب المحافظات حسب عدد الإصابات: "القاهرة 31.7%، الجيزة 9.6%، الإسكندرية 8.2%، القليوبية 5.9%، البحيرة 5.1%، الغربية 4.0%، الفيوم 3.9%، المنيا 3.7%، المنوفية 3.2%، كفر الشيخ 2.8%، سوهاج 2.2%، أسيوط 2.2%، السويس 1.9%، الشرقية 1.9%، بنى سويف 1.7%".

كما جاءت أسوان بعد ذلك بنسبة 1.7%، ثم بورسعيد 1.6%، قنا 1.5%، الأقصر 1.3%، الدقهلية 1.2%، دمياط 1.2 %، مطروح 0.9%، البحر الأحمر 0.7%، الإسماعيلية 0.6%، جنوب سيناء 0.5%، الوادى الجديد 0.4%".

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