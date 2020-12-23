غلق مركز للعلاج الطبيعي ومحال تجارية مخالفة في بني سويف (صور)

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف، برئاسة اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، ومحمد بكري، رئيس مدينة الواسطى، الأربعاء، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية والصحية، بمختلف أنحاء المركز، لضبط الأوضاع في مجال تداول السلع.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، إذ تبين وجود عيادة تخاطب غير مرخصة، وضبط أدوية ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة بداخل المركز، وذلك بمعرفة إدارة العلاج الحر، بالإضافة إلى غلق محل كشري، ومخبز فينو، ومحل سوبر ماركت، لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص.

كما حررت الحملة 5 محاضر لمحلات جزارة بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، ومحاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير وحيازة سلع غير مدون عليها بيانات.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تلك الحملات، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للجمهور، واستمرار متابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.