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واشنطن تبرم اتفاقًا للحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

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واشنطن تبرم اتفاقًا للحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر واشنطن تبرم اتفاقًا للحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

05:33 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن - (دب أ)

توصلت شركتا فايزر وبيونتيك، اللتان تنتجان أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، إلى اتفاق اليوم الأربعاء، مع الأمريكية لتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

ويرفع الاتفاق العدد الإجمالي لجرعات لقاح فايزر/بيونتيك التي ستحصل عليها الولايات المتحدة، إلى 200 مليون جرعة، مما سيسمح بتطعيم 100 مليون شخص، حيث يتعين حصول الشخص على جرعتين من اللقاح حتى يكون فعالاً.

وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم 200 مليون جرعة بنهاية يوليو 2021.

وقال ألبرت بورلا، رئيس شركة فايزر ومديرها التنفيذي في بيان: "بهذه الـ100 مليون جرعة إضافية، ستكون الولايات المتحدة قادرة على حماية المزيد من الأفراد، ونأمل أن تنهي هذا الوباء المدمر بسرعة أكبر.. نتطلع إلى مواصلة عملنا مع الحكومة الأمريكية ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد".

وتلقى بعض المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، مثل الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، بالفعل جرعة أولى من لقاح فايزر/بيونتيك.

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