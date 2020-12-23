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الجيش الليبي يسيطر على مواقع هامة في جنوب غربي البلاد

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الجيش الليبي يسيطر على مواقع هامة في جنوب غربي البلاد الجيش الليبي يسيطر على مواقع هامة في جنوب غربي البلاد

مصراوي Masrawy

05:07 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ليبيا - (أ ش أ)

قال ضابط الأمن الليبي مهدي التميمي، اليوم الأربعاء، إن قوات تابعة للجيش الوطني الليبي قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية، في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد، بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية، على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأكد التميمي حسبما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن وحدات من الجيش الوطني الليبي، سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها في اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية.

وأضاف التميمي أن الجيش الليبي، بهذه الخطوة استكمل سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، بعد أن تمكن في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير، مؤكدًا على أن وحدات الجيش الليبي تتواجد منذ أكثر من سنتين، في معسكرات منتشرة في كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوباري وصولا إلى حقل الشرارة النفطي غرب المدينة، وأن تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.

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