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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم تغذية الأطفال والنساء في اليمن

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم تغذية الأطفال والنساء في اليمن "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم تغذية الأطفال والنساء في اليمن
في 7 محافظات بـ4 ملايين دولار أمريكي.. لإنقاذ الحياة وتأمين الخدمات

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية مشتركة لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في سبع محافظات يمنية، بقيمة أربعة ملايين دولار أمريكي.

وقد وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

ويستفيد من المشروع 437.179 فرداً، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.

وتأتي الاتفاقية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كل مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعاً.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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