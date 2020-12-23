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تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال لـ14 فبراير

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تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال لـ14 فبراير تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال لـ14 فبراير

مصراوي Masrawy

04:59 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال الذى فرضته منذ شهور لمنع تفشى ، لجلسة 14 فبراير.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرصته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبين، أن المتهمتان كانتا تصوران لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "ميدينتى" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول، وبفحص هاتف اليوتيوبر مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر التجوال.

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