تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال لـ14 فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال الذى فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشى فيروس كورونا، لجلسة 14 فبراير.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرصته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبين، أن المتهمتان كانتا تصوران فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "ميدينتى" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول، وبفحص هاتف اليوتيوبر مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر التجوال.