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تونس والصين تبحثان التعاون العسكري ومواجهة جائحة كورونا

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تونس والصين تبحثان التعاون العسكري ومواجهة جائحة كورونا تونس والصين تبحثان التعاون العسكري ومواجهة جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

04:58 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

تونس - (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، مع سفير الصين لدى تونس، زهانج جيانجهو، التعاون العسكري المشترك إلى جانب الدعم الصيني المقدم إلى تونس في مواجهة جائحة كورونا.

وثمن الوزير خلال استقباله، بمقر الوزارة، سفير الصين لدى تونس، دعم الصين لتونس في مجابهة جائحة "كوفيد-19"، مشيدًا بالتعاون المثمر في المجال العسكري في ميادين الصحة العسكرية.

من جانبه، أكد السفير الصيني أن بلاده تولي إهتمامًا كبيرًا لأمن تونس واستقرارها، معربًا عن استعداد الصين لدعمها في مجابهة وتقديم الدعم في مختلف المجالات، خاصة في مجال الصحة العسكرية، بما فيها التجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية الفردية.

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