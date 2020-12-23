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دول البلطيق تُعيد مواطنيها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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دول البلطيق تُعيد مواطنيها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة دول البلطيق تُعيد مواطنيها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ريجا - (دب ا)

تعتزم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، تنظيم رحلات جوية بصورة مشتركة لإعادة مواطنيهم، العالقين في بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من سريعة الانتشار هناك.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث اليوم الأربعاء، إنه بمقتضى الخطة، سوف يتم تنظيم رحلة جوية مشتركة خاصة من لندن إلى ريجا يوم الإثنين المقبل لنقل أولئك الذين يتعين عليهم العودة سريعا إلى الوطن لأسباب اجتماعية أو إنسانية أو قانونية.

وذكرت حكومات الدول الثلاث أن سفاراتها في بريطانيا سوف تقوم بتنسيق هذا الإجراء.

ومثل معظم دول الاتحاد الأوروبى، أوقفت الدول الثلاث كافة الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى نهاية العام الجاري، بعد اكتشاف سلالة كورونا الجديدة.

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