منظمة الصحة العالمية: 3 لقاحات لكورونا آمنة وفعالة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن لقاحات فيروس كورونا أصبحت في المتناول، حيث تم تطوير 3 لقاحات مأمونة وفعالة وبدأ التطعيم في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف -في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقده اليوم عبر تقنية الفيديو - أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على أقليم شرق المتوسط، مطالبا وسائل الإعلام بالحرص على أن تكون التغطية مستندة على حقائق.

وأشار إلى أن هناك دراسات مستمرة على تحور الفيروس أو أن زيادة الأعداد نتيجة لتخفيف الإجراءات من جانب المواطنين، مضيفا: تظل الطريقة المثلى لوقاية أنفسنا كما هى، ويجب الالتزام بها أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن هناك بعض البلدان في الشرق المتوسط لديها إمكانية الفحص ومتابعة تسلسل الفيروس، ونصح البلدان بزيادة كفاءة التسلسل إن أمكن؛ للوقوف على تطورات الفيروس، لافتًا إلى أنه كلما زادت إمكانية الفحص زادت إمكانية المعرفة به.

وشارك في المؤتمر الصحفى الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة بشرق المتوسط، والدكتور بيتر جراف، ممثل المنظمة في أفغانستان بالإنابة، والدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة المنظمة في لبنان، والدكتور إبراهيم الزيق، ممثل المنظمة في السعودية.