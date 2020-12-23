ألمانيا: استمرار هجوم القراصنة على مجموعة "فونكه" الإعلامية

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إيسن- (د ب أ):

قال متحدث باسم مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن هجوم القراصنة على المجموعة لا يزال مستمرا.

وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء إن عدة أنظمة لا تزال غير جاهزة للاستخدام على مستوى ألمانيا.

وبحسب الشركة التي تتخذ من مدينة إيسن مقرا لها، "هذا هجوم يقوم فيه الجناة بتشفير البيانات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجموعة فونكه الإعلامية". ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة.

وتم اليوم توزيع نسخ طارئة من صحف "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" و"برلينر تسايتونج" و"هامبورجر آبندبلات" في الأكشاك.

وفي مكتب المدعي العام تولى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية مباشرة الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذا الوضع . ويتولى متخصصون من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي مع لجنة تكليف خاصة من شرطة إيسن التحقيقات.

وشكلت مجموعة "فونكه" فريق عمل يضم خبراء داخليين وخارجيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والطب الشرعي "يقومون حاليا بإجراء تحقيق شامل في الحادث". وكإجراء فوري، تم إغلاق جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة بأكملها بطريقة خاضعة للتحكم أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المجموعة: "نحن نعمل جاهدين على إصلاح عطل تكنولوجيا المعلومات فى أسرع وقت ممكن".

ولا يزال الوصول إلى عناوين الصحف الخاصة بالمجموعة متاحا اليوم الأربعاء، وظهرت النسخ المطبوعة كإصدارات طارئة. وتم تنشيط المحتوى الخاضع للرسوم على مواقع الإنترنت.