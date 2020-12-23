أخبار عاجلة

إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
افتتاح اللقاء الثاني لرؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة -
رئيس الوزراء يناقش مقترحات تحفيز تصدير السيارات المُصنعة محليًا -
البرازيل: لقاح كورونا سيتم توزيعه بالتساوي على الولايات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا: استمرار هجوم القراصنة على مجموعة "فونكه" الإعلامية

Print
ألمانيا: استمرار هجوم القراصنة على مجموعة "فونكه" الإعلامية ألمانيا: استمرار هجوم القراصنة على مجموعة "فونكه" الإعلامية

مصراوي Masrawy

04:44 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

إيسن- (د ب أ):

قال متحدث باسم مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن هجوم القراصنة على المجموعة لا يزال مستمرا.

وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء إن عدة أنظمة لا تزال غير جاهزة للاستخدام على مستوى ألمانيا.

وبحسب الشركة التي تتخذ من مدينة إيسن مقرا لها، "هذا هجوم يقوم فيه الجناة بتشفير البيانات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجموعة فونكه الإعلامية". ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة.

وتم اليوم توزيع نسخ طارئة من صحف "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" و"برلينر تسايتونج" و"هامبورجر آبندبلات" في الأكشاك.

وفي مكتب المدعي العام تولى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية مباشرة الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذا الوضع . ويتولى متخصصون من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي مع لجنة تكليف خاصة من شرطة إيسن التحقيقات.

وشكلت مجموعة "فونكه" فريق عمل يضم خبراء داخليين وخارجيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والطب الشرعي "يقومون حاليا بإجراء تحقيق شامل في الحادث". وكإجراء فوري، تم إغلاق جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة بأكملها بطريقة خاضعة للتحكم أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المجموعة: "نحن نعمل جاهدين على إصلاح عطل تكنولوجيا المعلومات فى أسرع وقت ممكن".

ولا يزال الوصول إلى عناوين الصحف الخاصة بالمجموعة متاحا اليوم الأربعاء، وظهرت النسخ المطبوعة كإصدارات طارئة. وتم تنشيط المحتوى الخاضع للرسوم على مواقع الإنترنت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

شبكة عيون الإخبارية