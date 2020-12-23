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أكاديمية للطيران تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد "A320Neo"

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أكاديمية مصر للطيران تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد "A320Neo" أكاديمية للطيران تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد "A320Neo"

مصراوي Masrawy

05:01 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أكاديمية الشركة للتدريب حصلت على أحدث جهاز للطيران التمثيلي، والذي انضم إليها من طراز الإيرباص A320 Neo ، و حصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA مستوى التأهيل"D" ، وهو مستوي أعلي من (FSTD) ليدخل الخدمة ويصبح جاهزًا لاستقبال تدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز .

وأضاف زكريا، خلال حديث له اليوم الأربعاء، أن وفدًا رفيع المستوى قام بإجراء اختبارات على الجهاز وجميع البرامج التدريبية التي يتلقاها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة الجوية بالمركز.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن اعتماد شهادة "الأيازا" يأتي في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية المتتالية التي حصل عليها المركز مؤخرًا، كما يعد تأكيدًا على ريادة أكاديمية للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها أعلى المقاييس الدولية .

وتابع زكريا بأن وفد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA ، أشاد بالعملية التدريبية والمنظومة عالية الجودة التي يتبعها المركز؛ والتي تتطابق مع المعايير التي سنتها الوكالة في هذا الشأن، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظى بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه، أوضح الطيار عبد الهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن هذه الشهادة تعد بمثابة عنصر جذب لعملاء المركز من داخل وخارج مصر من حيث ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وأن هذه الاعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أية اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية، والتي تشترط الحصول على هذه الشهادات؛ حيث ترى مثل هذه الكيانات الكبرى أن نجاح صناعة الطيران يرتكز في المقام الأول على التعاون مع أسماء كبيرة ولها ثقلها في مجال النقل الجوي.

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