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يقدم فرصًا تمويلية للمستثمرين.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "تنمية التجارة الداخلية" و" السيادي"

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يقدم فرصًا تمويلية للمستثمرين.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "تنمية التجارة الداخلية" و"مصر السيادي" يقدم فرصًا تمويلية للمستثمرين.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "تنمية التجارة الداخلية" و" السيادي"

مصراوي Masrawy

04:59 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قِبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات استراتيجية تُسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين.

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، على تفعيل اتفاقيات مع بعض الجهات بغرض تشجيع الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لما يشتمل عليه من العديد من الأنشطة الداعمة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة لإرساء مبادئ التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية.

كما يأتي الاتفاق إيماناً بدور الصندوق السيادي في تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المهمة، ودوره الريادي في الحفاظ على أصول الدولة، ولذا كان حرص الجهاز على وضع إطار تعاوني مع الصندوق؛ ليكون هو إحدى آليات الجهاز في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قِبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين، وكذلك تعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال الإدارة الرشيدة للأصول.

وبموجب هذا البروتوكول يعمل الصندوق السيادي على الاستثمار في المشروعات التي يتولاها المطورون التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبون في إقامة مشروعاتهم، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، وبالشكل المُناسب الذي من شأنه أن يسهم في نجاح المشروع؛ بحيث تتمثل مساهمة الصندوق السيادى على سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية بالأراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجستية، ليقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية من جانبه بالترويج لدى المطورين التجاريين المتعاملين معه للمشروعات التي يشارك فيها الصندوق السيادي.

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