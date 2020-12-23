أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

Print
بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:56 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد عامر:

كشف بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في فيلا تستخدم مصحة للعلاج النفسي والإدمان، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، فيما نجا 38 آخرين.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، بالتحرك إلى مكان الحادث لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

كان بلاغ قد ورد لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية البيطاش في العجمي.

جرى نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية