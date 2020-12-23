بالصور.. اللقطات الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

كشف بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في فيلا تستخدم مصحة للعلاج النفسي والإدمان، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، فيما نجا 38 آخرين.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، بالتحرك إلى مكان الحادث لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

كان بلاغ قد ورد لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية البيطاش في العجمي.

جرى نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.