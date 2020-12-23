تغريم 47 سائقًا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 47 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، وهى ميداني الزراعة، ميدان التحرير، وأمام مواقف المنصورة، والأحرار وميت غمر، وأسفرت عن ضبط 47 سيارة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارات بالتعقيم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات الواقية.