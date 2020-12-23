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الشوباشي: ترؤسي الجلسة الافتتاحية والإجرائية للبرلمان شرف وتكريم

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الشوباشي: ترؤسي الجلسة الافتتاحية والإجرائية للبرلمان شرف وتكريم الشوباشي: ترؤسي الجلسة الافتتاحية والإجرائية للبرلمان شرف وتكريم

مصراوي Masrawy

04:58 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصراوي

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب: شرف لي ترؤس الجلسة الافتتاحية والإجرائية للمجلس، ومجرد وجودي في عضوية المجلس شرف وتكريم.

وأكدت الشوباشي، بعد حصولها اليوم الأربعاء، على كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس الجديد يضم في عضويته 148 نائبة؛ وهو أمر غير مسبوق، مؤكدةً أنه بمثابة تتويج لجهود المرأة وبدعم من الرئيس عبد الفتاح .

وأكدت النائبة أن الرئيس السيسي أول رئيس يحقق المعادلة "المرأة نصف المجتمع"، مشيرةً إلى أنه رد اعتبار المرأة بعد الحقبة السوداء التي وصفت المرأة بأنها عورة، مؤكدةً أن المجلس الحالي جاء بانتخابات حرة ونزيهة؛ حيث لم يبدِ المراقبون أية ملاحظات على سير الانتخابات.

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