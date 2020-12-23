وزيرة الصحة: سنصبح مركزًا إفريقيا لتصنيع لقاحات كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر قادرة على تصنيع لقاحات كورونا محليا وتوفيره لكل المواطنين .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هناك تعاونا مع شركات صينية سواء سينوفاك أو سينوفارم لتوفير تكنولوجيا اللقاحات للبدء في التصنيع مع فاكسيرا، متابعة: "لدينا خطوط إنتاج مستعدة للتصنيع ومصر لديها خبرات كبيرة في تصنيع اللقاحات منذ عام 1939".

وشددت الوزيرة على أن مصر ستكون مركزا افريقيا لتصنيع اللقاحات وتصديرها لأفريقيا.