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شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة

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شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء الكورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.

وأكد الأزهر في هذه المناسبة، بحسب بيان، على متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهود المشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.

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