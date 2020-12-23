حسين زين يلتقى برؤساء النقابات المهنية بالوطنية للإعلام لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالعمل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام برؤساء النقابات المهنية بقطاعات الوطنية للإعلام لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام، وشرح لهم رئيس الهيئة كافه المشاكل المالية والإدارية المتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات ومنها الموقف المالي والإداري والأمور ذات الأولوية للعاملين من علاوات و مكافآت نهاية الخدمة والترقيات والرعاية الطبية.

وبحسب بيان، تفهم الحضور المجهودات التي تبذلها الهيئة بكافة الملفات، وطالبهم زين بالاشتراك الفعلي والمساندة في دفع الجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعه لكافه المشكلات.

كما أكد رؤساء النقابات على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.