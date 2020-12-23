"تحذير وطلب".. وزيرة الصحة: المواطنون تهاونوا في تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة "المواطن مسؤول عن نفسه وعن أسرته، والدولة تبذل جهدا لمراقبة الأماكن العامة وتطبيق إجراءات التباعد، لكن المواطنين تهاونوا قليلا في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وحذرت الوزيرة من استمرار التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلة: "الفترة الأكثر صعوبة هي فترة الشتاء ويجب اتخاذ إجراءات الاحترازية لأنها حماية لنا ولأسرنا وهي مسؤولية كل مواطن والدولة تقوم بدور كبير في مراقبة الأماكن العامة".

وأضافت: "أرجو ارتداء الماسكات وغسل الأيدي وعدم الاستهتار بهذه الفترة على الإطلاق، لأن الدولة نجحت في العبور بالأزمة حتى الآن، ومصر من الدول التي نما اقتصادها بالإيجاب ولا نريد أن نفقد هذا النجاح لأن ذلك يعرضنا لفقدان وظائفنا وهذا يضر المواطن بشكل مباشر".