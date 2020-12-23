أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية

تدعم أمانة الطائف، سفلتة ورصف عدد من الأحياء، ضمن جهودها لتأهيل العديد من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها، بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف شركاء الجهات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة، خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، معايير تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من عبر خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع حي الشرفية، تتبعها مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق مخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

أمانة الطائف