أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

Print
ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

تدعم أمانة الطائف، سفلتة ورصف عدد من الأحياء، ضمن جهودها لتأهيل العديد من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها، بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف شركاء الجهات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة، خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، معايير تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من عبر خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع حي الشرفية، تتبعها مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق مخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

شبكة عيون الإخبارية