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للحد من العنف ضد المرأة.. برلمانية: أدرس تقديم مشروع قانون بمعاقبة الزوج المعتدي على زوجته

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للحد من العنف ضد المرأة.. برلمانية: أدرس تقديم مشروع قانون بمعاقبة الزوج المعتدي على زوجته للحد من العنف ضد المرأة.. برلمانية: أدرس تقديم مشروع قانون بمعاقبة الزوج المعتدي على زوجته

مصراوي Masrawy

04:25 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

مصراوي

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إنها تدرس التقدم بمشروع قانون بشأن تعدي الأزواج على الزوجات؛ للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة إلى العنف.

وأكدت سلامة، في تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الأربعاء، على هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، أن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهات المعنية؛ للقضاء عليها، مؤكدة أن مشروع القانون الذي تستهدف تقديمه ضد ضرب الزوجات، سينص على عقوبات رادعة لمحاسبة الأزواج المتجاوزين في حق الزوجة.

وأشارت النائبة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية والحفاظ على حقوق المرأة على رأس أجندتها التشريعية؛ خصوصًا أنها تتعرض إلى ظلم كبير، لافتة إلى أن محاكم الأسرة مليئة بمئات القضايا التي تشهد على تعرض المرأة إلى ظلم كبير.

وتابعت سلامة: "أعرف حالة لزوجة مطلقة قام طليقها بخطف نجلها منذ عام ونصف العام، ولم تستطيع حتى الآن استعادته منه رغم أنه في حضانتها".

ووجهت سلامة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح ، على دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية، والذي يؤكد في جميع المواقف انحيازه الكبير لها؛ وهو ما يؤكد أن دولة متحضرة تضع المرأة في مكانة كبيرة.

وكشفت النائبة عن عزمها الترشح للجنة الإسكان؛ خصوصًا أن ملف الإسكان يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية؛ وهو ما ظهر بوضوح في الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف القضاء على العشوائيات؛ فبعد أن كانت مصدرًا لأعداء الوطن لتشويه صورة الدولة المصرية أصبحت تلك الأماكن مفخرة لكل المصريين، ودليلًا واضحًا على تغيير البلاد للأفضل على يد قائدها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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