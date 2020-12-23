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تأكيدا لانفراد مصراوي.. وزيرة الصحة تكشف أولوية التعاقد مع 3 لقاحات لكورونا

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تأكيدا لانفراد مصراوي.. وزيرة الصحة تكشف أولوية التعاقد مع 3 لقاحات لكورونا تأكيدا لانفراد مصراوي.. وزيرة الصحة تكشف أولوية التعاقد مع 3 لقاحات لكورونا

مصراوي Masrawy

04:22 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك أولوية من قبل وزارة الصحة للتعاقد مع 3 لقاحات مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الأولوية التي وضعتها اللجنة العلمية لإدارة الأزمة تشمل لقاحات: لقاح المجموعة الصينية "سينوفارم"، ولقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة سينوفاك للمستحضرات الدوائية الحيوية ومقرها بكين، إلى جانب اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تأكيدًا لانفراد مصراوي قبل يومين، والذي أكده مصدر مسؤول بالوزارة باستهداف التعاقد مع شركات وجهات دولية لشراء 3 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزيرة أن لم تستبعد التعاقد مع أي لقاح حالياً، لكن هناك أولوية في الشراء.

وقالت: "وارد إننا نتعاقد مع فايزر ومودرنا لأن هناك محدودية في إنتاج الشركات واللجنة العلمية لم تستبعد فايزر ومودرنا، لكننا نعمل أولا على توفير لقاحات سينوفارم وسينوفاك ثم أسترازينيكا".

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