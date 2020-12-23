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بالأسماء.. الفائزون بجائزة الصحافة العربية 2020

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بالأسماء.. الفائزون بجائزة الصحافة العربية 2020 بالأسماء.. الفائزون بجائزة الصحافة العربية 2020

مصراوي Masrawy

04:20 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ19.

وفاز موقع اليوم السابع بجائزة الصحافة الذكية، فيما حصد 7 صحفيين مصريين عددا من جوائز الصحافة العربية لفئات الشباب والصحافة السياسية والحوار الصحفي والصحافة الثقافية والعمود الصحفي.

وتنافس على الجائزة الصحفيون من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه إلى جانب المؤسسات الصحفية المرشحة ضمن فئة "الصحافة الذكية". وتم تكريم الفائزين، اليوم الأربعاء، في حفل استثنائي عقد عن بُعد التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصي بها عالمياً في مواجهة المُستجد.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجائزة الصحافة العربية لعام 2020.

الصحافة السياسية

الكاتب محمد أمين المصري من صحيفة "الأهرام" المصرية عن موضوع "سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي"

الصحافة الاقتصادية

فريق عمل صحيفة "الخليج الإماراتية" عن موضوع "ماذا يريد القطاع الخاص؟".

الصحافة الاستقصائية

جمال جوهر، من صحيفة "الشرق الأوسط" عن موضوع "المهاجرون غير النظاميين.. ورقة المقاتلين في حرب طرابلس".

الحوار الصحفي

محمد منصور من صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن حوار "علماء يرسمون ملامح العالم في 2050"

الصحافة الثقافية

طارق الطاهر من مجلة "أخبار الأدب" المصرية عن موضوع "نجيب محفوظ ... الرقيب الصارم"

الصحافة الرياضية

الصحافي معتز الشامي من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن موضوع "كأس آسيا ولدت ميتة في هونج كونج وتعود للحياة من الإمارات"

أفضل صورة

المصور صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحفية "European Pressphoto Agency (EPA)".

فئة الشباب

سمر صالح من صحيفة "الوطن" المصرية

عبد الصمد أدنيدن، من صحيفة "بيان اليوم" المغربية

أحمد عاطف، من صحيفة الدستور المصرية

الصحافة الذكيّة

صحيفة "اليوم السابع" المصرية

العمود الصحفي

الكاتب والصحفي عثمان مرغني

شخصية العام الإعلامية

نايلة تويني

رئيسة تحرير صحيفة النهار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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