التشيك تعلن شروط عودة مواطنيها العالقين في بريطانيا

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مصراوي Masrawy

براغ- أ ش أ:

أعلنت التشيك أنها ستسمح لمواطنيها العالقين في بريطانيا، جراء قيود السفر بالعودة إلى البلاد شرط ثبوت النتيجة السلبية لمسحة اختبار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات في التشيك - حسبما نقل راديو "براغ الدولي"، الأربعاء- أن المسحة يجب أن تجري خلال 72 ساعة كحد أقصى قبل العودة للبلاد كما سيخضع العائدون لعزل ذاتي ويجرون مسحة أخرى خلال 5 أيام من العودة.

وتسري تلك القرارات الجديدة على العودة جوًا بدءًا من اليوم الأربعاء، وتوجهت العديد من الدول لتشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.