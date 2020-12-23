أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: كورونا لن يختفي في 2021.. لكن نعرف كيف نكافحه

Print
الكرملين: كورونا لن يختفي في 2021.. لكن نعرف كيف نكافحه الكرملين: كورونا لن يختفي في 2021.. لكن نعرف كيف نكافحه

مصراوي Masrawy

04:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

موسكو- أ ش أ:

في تصريح تشاؤمي، رجّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن لن يختفي بعد يناير 2021، لكنه أكّد أن الروسية تعرف كيف تقلل بوضوح من العواقب وكيفية مكافحته.

وأضاف بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الأربعاء: "من الواضح أنه في الأول من يناير عندما نحتفل بالعام الجديد، لن تنتهي جميع الصعوبات".

وتابع: "لكن مع ذلك، نحن نقف على قاعدة صلبة، ونعرف كيفية مكافحته .. فالحكومة تعرف بوضوح ما يجب القيام به، وتعرف كيف تقلل العواقب السلبية على حياتنا بجميع أشكالها".

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في أعلن، في وقت سابق الأربعاء، تسجيل 27 ألفًا و250 إصابة جديدة بالفيروس بينها 5652 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 2 مليون و933 ألفًا و753 إصابة.

وبدأت في روسيا في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، إجراء أكثر من 87 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا في روسيا، تشمل 393 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية