الكرملين: كورونا لن يختفي في 2021.. لكن نعرف كيف نكافحه

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مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

في تصريح تشاؤمي، رجّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن فيروس كورونا لن يختفي بعد يناير 2021، لكنه أكّد أن الحكومة الروسية تعرف كيف تقلل بوضوح من العواقب وكيفية مكافحته.

وأضاف بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الأربعاء: "من الواضح أنه في الأول من يناير عندما نحتفل بالعام الجديد، لن تنتهي جميع الصعوبات".

وتابع: "لكن مع ذلك، نحن نقف على قاعدة صلبة، ونعرف كيفية مكافحته .. فالحكومة تعرف بوضوح ما يجب القيام به، وتعرف كيف تقلل العواقب السلبية على حياتنا بجميع أشكالها".

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أعلن، في وقت سابق الأربعاء، تسجيل 27 ألفًا و250 إصابة جديدة بالفيروس بينها 5652 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 2 مليون و933 ألفًا و753 إصابة.

وبدأت في روسيا في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، إجراء أكثر من 87 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا في روسيا، تشمل 393 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.