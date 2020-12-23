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مستشفى الصحة النفسية بالطائف يصدر أكثر من 6 آلاف تقرير طبي

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مستشفى الصحة النفسية بالطائف يصدر أكثر من 6 آلاف تقرير طبي مستشفى الصحة النفسية بالطائف يصدر أكثر من 6 آلاف تقرير طبي
خلال العام 2020

مستشفى الصحة النفسية بالطائف يصدر أكثر من 6 آلاف تقرير طبي

أصدر قسم التقارير الطبية بمستشفى الصحة النفسية 6025 تقريراً تنوعت ما بين طلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبتها 44٪ والطلبات الشخصية 22٪ وطلبات الجهات الرسمية الأخرى 12٪، ونسبة 11٪ لمنصة الإجازات المرضية الإلكترونية، وكان نصيب اللجان والمحاكم 9٪ ومنصة "إفادة" 2٪.

الجدير بالذكر أن التقارير الطبية النفسية لها آلية مختلفة عن التقارير الطبية الأخرى، سواء في تقديم الطلبات أو التسليم نظراً لخصوصية المريض النفسي ولحفظ كافة حقوق المرضى وذويهم.

مستشفى الصحة النفسية الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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