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حكومة مولدوفا تعلن استقالتها من أجل إجراء انتخابات مبكرة

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حكومة مولدوفا تعلن استقالتها من أجل إجراء انتخابات مبكرة حكومة مولدوفا تعلن استقالتها من أجل إجراء انتخابات مبكرة

مصراوي Masrawy

03:57 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كيشيناو- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء مولدوفا إيون شيكو أنه سيقدم استقاله اليوم الأربعاء، في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة.

ويعد شيكو حليفا للرئيس الموالي لروسيا إيجور دودون، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي في سباق محموم مع المرشحة المؤيدة للاتحاد الأوروبي مايا ساندو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المنتهية ولايته إيجور دودون القول في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن استقالة شيكو تهدف لتخفيف التوترات السياسية في البرلمان بين الحزب الاشتراكي المولدوفي الذي ينتمى له والنواب الذين يدعمون ساندو، المؤيدة للتقارب مع .

وقال دودون "نحن على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية أو إجراء انتخابات مبكرة".

وأعلن شيكو بعد لقاء مع دودون إنه سوف يقدم استقالته. ومن المقرر تنصيب ساندو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكانت هناك احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت وكالة مولدبريس عن شيكو القول " لقد أعطينا الأولوية لعودة البلاد لطبيعتها.

وكانت ساندو توليت منصب رئيسة الوزراء لعدة أشهر خلال فترة رئاسة دودون، قبل أن يتم الاطاحة بها في تصويت بحجب الثقة العام الماضي. وتولى شيكو المنصب بعد الإطاحة بها.

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