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"بيونتيك" و"فايزر" تورّدان لأمريكا 100 مليون جرعة إضافية للقاح كورونا

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"بيونتيك" و"فايزر" تورّدان لأمريكا 100 مليون جرعة إضافية للقاح كورونا "بيونتيك" و"فايزر" تورّدان لأمريكا 100 مليون جرعة إضافية للقاح كورونا

مصراوي Masrawy

03:56 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ماينتس/نيويورك- (د ب أ):

تعتزم شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية، توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لكورونا، للولايات المتحدة.

وأعلنت الشركتان، الأربعاء، أنه من المقرر إنتاج اللقاحات الإضافية في معامل بالولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المخصصة من الشركتين لأمريكا إلى مئتي مليون جرعة.

وبحسب البيانات، من المقرر تسليم 70 مليون جرعة على الأقل من الجرعات الإضافية بحلول 30 يونيو 2021، ثم الـ30 مليون جرعة المتبقية بحلول 31 يوليو على أبعد تقدير.

ووفقا للبيانات، ستسدد الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل الكميات الإضافية، كما سيكون لديها أيضا خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من لقاح "بيونتيك/فايزر".

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار اليوم الأربعاء: "يمكن أن تمنح الطلبية الجديدة الأمريكيين مزيدا من الاطمئنان، حيث سيكون لدينا لقاح كافٍ لتطعيم كل أمريكي يريد ذلك بحلول يونيو 2021".

وقال رئيس شركة "فايزر"، ألبرت بورلا: "بهذه الـ 100 مليون جرعة إضافية، ستكون الولايات المتحدة قادرة على حماية المزيد من الناس ونأمل في إنهاء هذه الجائحة المدمرة بشكل أسرع".

ويُجرى استخدام لقاح "بيونتيك/فايزر" في الولايات المتحدة على أساس موافقة طارئة منذ يوم الاثنين قبل الماضي. وتم البدء في إعطاء لقاح آخر من شركة "موديرنا" الأمريكية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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