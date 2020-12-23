الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا: جرعتان يفصل بينهما 21 يومًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح سينوفارم الصيني اعتمدته ٣ دول بعد إجراء ٦ تجارب عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هناك أنواع لقاحات معطلة مثل لقاحات شلل الأطفال والأنفلونزا الموسمية، وبعض اللقاحات تعتمد على فيروس حي يتم إضعافه وهو ما اعتمدت عليه لقاحات الصين و لقاحات استرازينكيا.

وأوضحت أن لقاحات فايزر تعتمد على الهندسة الوراثية في تاريخ البشرية وحصلت على بعض الموافقات في العالم.

وأشارت إلى استلام أول شحنة من اللقاح الصيني وستأتي باقي الشحنات تباعا، وتم توقيع عقد يوم ٤ ديسمبر مع مؤسسة "جافي" لتوفير اللقاحات لمصر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك لجنة من وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي وهيئة الدواء والصحة العالمية لوضع التقييم العلمي لاختيار اللقاحات وأشرفت على الأبحاث الإكلينيكية.

وأشارت إلى أن كل شحنة تصل مصر يُجري عليها ٤ أنواع من التحاليل تستغرق أسبوعين، وندرب الفرق الطبية لإعطاء اللقاحات والمتابعة لجميع من يحصلوا على اللقاحات.

وأكدت أن من سيتم تطعيمه يحصل على جرعتين بينهما ٢١ يوما، بعد موافقة الشخص على الحصول على اللقاح.

وقالت: نعمل على تحديد أماكن الحصول على اللقاح لتكون جاهزة الأسبوع المقبل، ويوجد خط ساخن به 50 مقعدا لتلقي الاستفسارات.​

