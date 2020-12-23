وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

مصراوي Masrawy
04:10 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
كتب- مصراوي:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف.
3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.
4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.