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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

مصراوي Masrawy

04:10 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.

2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف.

3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.

4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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