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" للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 4582 راكبًا.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 4582 راكبًا.. غدًا " للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 4582 راكبًا.. غدًا

مصراوي Masrawy

04:09 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة للطيران، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 47 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 4582 راكبًا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار ، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورنتو، بيروت، أكرا، انجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، بروكسل، دبي، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، ميلانو، بغداد، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4582 راكبًا.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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