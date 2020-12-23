4 مليارات و485 مليون جنيه.. ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رجال الجمارك بذلوا جهودًا كبيرة لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى معيط تقريرًا، اليوم الأربعاء، من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال شهر نوفمبر الماضي، عن مشمول 12 ألفًا و95 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت مليارًا و53 مليونًا و347 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات نحو 3 مليارات و340 مليونًا و820 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و915 بيانًا جمركيًّا خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، بقيمة بلغت 4 مليارات و167 مليونًا و849 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بلغت 634 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت 4 مليارات و485 مليونًا و298 ألف جنيه.