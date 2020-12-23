وزيرة الصحة: 4 معايير لزيارة معدل إصابتك بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

حددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 4 معايير لزيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن تلك المعايير هي: التواجد بالأماكن المغلقة، مدة الاختلاط في المكان، الازدحام الذي يعيق التباعد الجسدي، الأنشطة التي تنطلق من تواجد الشخص وممارسة الكثير من الأعمال المعيشية.

وأعلنت الوزيرة تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

ولفتت إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.