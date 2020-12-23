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وفاء عامر: "الفنان مظلوم لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهاردة نزل للربع"

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وفاء عامر: "الفنان مظلوم لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهاردة نزل للربع" وفاء عامر: "الفنان مظلوم لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهاردة نزل للربع"

مصراوي Masrawy

03:55 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قالت الفنانة وفاء عامر إن دخل الفنان تراجع إلى "الربع" مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير، موضحة أن الفنان "مظلوم"، وطالبت بتدريس مادة مسرحية بالمدارس.

وأضافت وفاء عامر في كلمتها بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول الدراما بحضور كتاب وفنانين ومنتجين تحت عنوان "الدراما_المجتمع_التأثير": "الناس فاكرة أن الفنان شافط فلوس البلد، لكن الفنان مظلوم لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهاردة نزل للربع".

وتابعت: "في فنانين كبار عندهم استعداد يشتغلوا لكن لم يتم الاستعانة بهم، في ظل الحرب الدائرة على الساحة العالمية احنا في حالة حرب، فلابد أن تقيد الأعمال التي تحرص على العنف، وهناك زملاء مهنة وجوه جديدة تنتمي لنقابة المهن التمثيلية، أنا لست من الأعضاء العاملين في النقابة، لكن لدي حل لبعض الناس أن يكون الفن داخل كل مدرسة، وأقترح أن يتم تدريس داخل كل مدرسة مادة مسرحية للاهتمام بالنشء الجديد"​

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