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غرفة عمليات "الهجرة" تواصل متابعة موقف العالقين المصريين بالخارج

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غرفة عمليات "الهجرة" تواصل متابعة موقف العالقين المصريين بالخارج غرفة عمليات "الهجرة" تواصل متابعة موقف العالقين المصريين بالخارج

مصراوي Masrawy

03:53 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تواصل غرفة العمليات بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها بشأن متابعة موقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من المستجد (كوفيد-١٩).

وأعلنت وزارة الهجرة أن عدد من قاموا بالتسجيل في استمارة العالقين -التي أعدتها الوزارة- بلغ حتى الآن 1494 مواطنًا مصريًا أغلبهم في دولة الإمارات ثم والكويت وعُمان والسودان وتركيا.

وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، وكذا التواصل مع رموز الجالية المصرية في عدد من الدول أيضا لمساعدة هؤلاء العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

وكانت الوزيرة قد ناشدت كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم بالدول التي أعلنت غلق المطارات، بتأجيل سفرهم إلى دول وسيطة "ترانزيت" حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.ش

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مصراوي Masrawy

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