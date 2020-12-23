وزيرة الصحة تكشف أولويات الحصول على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

حددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إنه تم تخصيص الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح.

وتشمل الأولويات بالمرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهيّ: الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

أما الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها هي الفئات التالية:

١- المصابون بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي)

٢- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية

٣- مرضى الأورام

٤- كبار السن