أكثر من 140 ألف تحور.. وزيرة الصحة تكشف أبرز المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أبرز المعلومات عن السلالة الجديدة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المكتشفة في إنجلترا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة: "طبيعة الفيروسات هي التحور والتغير ومن أبرز تلك الفيروسات هو فيروس سي ولذلك لم يكن هناك لقاحا مضادا للفيروس وكان العلاج هو الأمثل، كما نعرف أن فيروس الإنفلونزا يخصص له لقاحا سنويا حسب تغيره".

وأضافت: "فيروس كورونا مثل باقي الفيروسات له تحورات مع وجوه لمدة طويلة، والمؤسسة البريطانية التي رصدت هذا التحور تحدثت عن أكثر من 140 ألف تحور وتغير في فيروس كورونا، منها 4 خاص بالبروتين التعريفي لفيروس كورونا".

وتابعت: "تنشأ تلك التحورات نتيجة انقسام الفيروس بشكل سريع وتحدث تلك الطفرات الجينية، وهذه ليست المرة الأولى للتغير".

وأشارت الوزيرة إلى رصد التغير في جنوب أفريقيا وشرق آسيا، إلى جانب إنجلترا.

وشددت الوزيرة أنه لا يوجد تأثير خاص لتلك التحورات على اللقاحات التي يكون في تكنولوجيا عملها إضعاف فيروس كورونا الحي أو تعطيله.

وأوضحت أن التحور الحديث للفيروس لم يؤثر على معدل الإصابات أو شدتها، وانتهينا من تحليل الفيروس بمصر حتى نهاية أكتوبر في المعامل المركزية وركزت على الأماكن السريعة في الانتشار لرصد هل حدث تحور أم لا.