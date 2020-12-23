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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، اليوم الأربعاء، المرحلة الخامسة من مبادرته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)؛ لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للأُسر الأولى بالرعاية.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق يكثف من نشاطه خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة تداعيات هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المرحلة الخامسة من مبادرة الصندوق تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية بأقسام العزل والحميات والصدر في 21 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

ولفت عبد الفتاح إلى أن قوافل هذه المرحلة تشمل 4 أطنان من الدواجن، و140 ألف كمامة جراحية، و2100 واقٍ للوجه (face shield)، و8400 كمامة N95، و24 ألف قفاز طبي، و3250 لتر كحول، و20 ألف عبوة هاند جيل.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" بأن قوافل الصندوق توجهت صباح اليوم لتسليم هذه المستلزمات لمسؤولي مستشفيات: أبو الريش (المنيرة)، مستشفى العجوزة، مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مستشفى 15 مايو، مستشفى أم المصريين، مستشفى حميات العباسية، مستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، مستشفى الجمهورية، ومستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى حميات إمبابة، مستشفى الشروق العام، مستشفى معهد ناصر، مستشفى المطرية، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى عين شمس العام، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعى (سيد جلال)، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى منشية البكري، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى الأحرار بالشرقية، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر أيضًا مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية لنحو 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وكذا 8 دور رعاية للأطفال الأيتام وأطفال بلا مأوى.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن المبادرة عبر مراحلها الأربع نجحت في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية، و50 ألف كمامة N95 وKn95، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

كما وفّرت المبادرة الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز- سكر- سمن- زيت- بلح- شاي- مكرونة- فول)، و150 طن دواجن، و160 طن خضراوات، و200 طن لحوم، فضلًا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كل الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأُسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة؛ لا سيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية في نوفمبر الماضي؛ لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم.

يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه أكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.