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إتاحة الخدمات إلكترونيًّا.. وزير الاتصالات يستعرض تقريرًا حول مشروع منصة " الرقمية"

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إتاحة الخدمات إلكترونيًّا.. وزير الاتصالات يستعرض تقريرًا حول مشروع منصة "مصر الرقمية" إتاحة الخدمات إلكترونيًّا.. وزير الاتصالات يستعرض تقريرًا حول مشروع منصة " الرقمية"

مصراوي Masrawy

03:40 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب-محمد غايات:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منافذ تقديم خدمات " الرقمية" تشمل البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمة والاتصال من خلال الخط الساخن 15999، أما طرق السداد فتكون من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد وميزة والبطاقات الافتراضية من خلال المحافظ الإلكترونية إلى جانب نقاط التحصيل المنتشرة بالمحافظات للدفع النقدي، وتتضمن خدمات التوصيل بالبريد رخص القيادة والمركبات وبطاقات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول مشروع منصة "مصر الرقمية"، التي تم إطلاقها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية إلى المواطنين إلكترونيًّا دون تدخل عنصر بشري، من خلال أدوات تضمن التحقق من هوية المواطن من خلال الرقم القومي ورقم المحمول، فضلًا عن الحصول على الخدمات بسهولة ويُسر دون الحاجة إلى إدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة، وإتاحة التوصيل عبر البريد، والاستفادة من تعدد منافذ الخدمة لتناسب كل أطياف المواطنين.

وتضمن الإطلاق الأول من منصة "مصر الرقمية"، عدد 34 خدمة، في قطاعات التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم، بينما تضمن الإطلاق الثاني عدد 30 خدمة، في قطاعات الأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعي، والحصول على خدمات الشهر العقاري والمحاكم، وخدمات السجل التجاري، إلى جانب خدمات الصحة والمرور والتموين والتوثيق.

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