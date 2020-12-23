تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء لعزل مصابي كورونا

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جنوب سيناء- رضا الحصري:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء، لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وعزل المصابين لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفى طور سيناء العام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى أبو رديس العام، لاستيعاب الإقبال عليها خاصة بعد إغلاق مستشفى الطور العام.

وقال المحافظ إنه جرى التشديد على كافة المصالح الحكومية بارتداء العاملين بها الكمامات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، وتطهير وتعقيم.

وناشد المحافظ المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، حرصًا على صحتهم، والحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.