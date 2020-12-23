أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء لعزل مصابي كورونا

Print
تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء لعزل مصابي كورونا تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء لعزل مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

04:01 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا الحصري:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تجهيز مدرسة التمريض بطور سيناء، لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وعزل المصابين لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفى طور سيناء العام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى أبو رديس العام، لاستيعاب الإقبال عليها خاصة بعد إغلاق مستشفى الطور العام.

وقال المحافظ إنه جرى التشديد على كافة المصالح الحكومية بارتداء العاملين بها الكمامات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، وتطهير وتعقيم.

وناشد المحافظ المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، حرصًا على صحتهم، والحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية