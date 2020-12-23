مصرع ٦ أشخاص في حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

لقي 6 مرضى مصرعهم، في حريق اندلع اليوم الأربعاء، بمصحة لعلاج حالات الإدمان بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة القسم، وسقوط عدد من الضحايا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وفريق من ضباط مباحث القسم وقوات الأمن، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق.

وبالفحص جرى العثور على ٦ جثث، تبين مصرعهم نتيجة الاختناق بالدخان، وجاري رصد آثار الحريق والخسائر.

جرى نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.