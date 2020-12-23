للحد من كورونا.. حملة على المحال التجارية والمقاهي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنطاق حي غرب وحي شرق أسيوط، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد سكرتير مساعد أسيوط، بعض مصانع المنطقة الصناعية ببني غالب، لمتابعة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشآت أو أي نشاط يتعلق بالتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم الأيدي في مدخل المنشأة.

وشدد الطيبي، على استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية، وتقليل التزاحم والتدافع.