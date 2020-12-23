إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي بمدينة رأس سدر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مللي، بنطاق مدينة رأس سدر، المغذي للقرى السياحية وكافة أحياء المدينة.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنه جرى الدفع بفريق من الفنيين فور تلقي البلاغ لموقع الكسر، وواصل الفريق عمله على مدار يومين، حتى جرى الانتهاء من أعمال الاصلاح، وضخ المياه للمدينة بالكامل.

جدير بالذكر أنه جرى قطع مياه الشرب عن مدينة رأس سدر والقرى والمنتجعات السياحية التابعة لها على مدار يومين نتيجة كسر بخط المياه الرئيسي.