وزيرة الصحة: الأسبوع الـ 51 لكورونا الأكثر في عدد الإصابات والوفيات

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الأسبوع الحالي الـ 51، يشهد أكبر عدد في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن شهر ديسمبر ويناير أكثر الشهور تزايدا في الإصابات وذلك لانتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة ، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.