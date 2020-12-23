أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

Print
وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

مصراوي Masrawy

03:34 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أكثر 4 محافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقالت الوزيرة إن المحافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن محافظة القاهرة تتصدر أكثر المحافظات إصابة بكورونا منذ الموجة الأولى للفيروس.

وطالبت وزيرة الصحة، مواطني المحافظات الـ 4 بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد، وارتداء الكمامات.

كما وجهت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار، والاستفادة من مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة.

وحثت الوزيرة أصحاب الأعمال على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العمالة قدر الإمكان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية