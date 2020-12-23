وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أكثر 4 محافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقالت الوزيرة إن المحافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن محافظة القاهرة تتصدر أكثر المحافظات إصابة بكورونا منذ الموجة الأولى للفيروس.

وطالبت وزيرة الصحة، مواطني المحافظات الـ 4 بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد، وارتداء الكمامات.

كما وجهت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار، والاستفادة من مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة.

وحثت الوزيرة أصحاب الأعمال على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العمالة قدر الإمكان.