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الصحة العالمية للمواطنين: تجنبوا السفر والتجمعات غير الضرورية

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الصحة العالمية للمواطنين: تجنبوا السفر والتجمعات غير الضرورية الصحة العالمية للمواطنين: تجنبوا السفر والتجمعات غير الضرورية

مصراوي Masrawy

03:27 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

حثت منظمىة الصحة العالمية، سكان إقليم شرق المتوسط على تجنُّب السفر والتجمُّعات الكبيرة غير الضرورية من أجل الحد من انتشار المستجد ومنع حدوث أي طفرات لكوفيد-19.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم: "نعلم كم التضحيات والحلول الصعبة التي يتطلبها ذلك، لكن لا ينبغي لموسم الأعياد أن يكون عذراً لتخفيف التدابير الاجتماعية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس".

أُبلِغت منظمة الصحة العالمية بقرابة 4.6 مليون حالة جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية اندلاع الجائحة، مع الإبلاغ عن 78000 حالة وفاة جديدة في الأسبوع نفسه. وتجاوَز إجمالي الحالات التي أُبلِغت بها المنظمة 75 مليون حالة، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة.

وأضاف المنظري: شهدنا على المستوى الإقليمي اتجاهاً عاماً لانخفاض عدد الحالات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أبلغ 15 بلداً من أصل 22 بلداً عن انخفاض عدد الحالات، وأبلغ 13 بلداً عن انخفاض عدد الوفيات.

وتابع: نواصِل العمل عن كثَب مع جميع بلدان الإقليم لرصد الوضع الراهن وتقديم الإرشادات والتوصيات المناسبة لتعزيز تدخُّلات الاستجابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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