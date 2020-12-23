اجتماع بين سينرجي والمنتجين.. أبرز توصيات الأعلى للإعلام فى ورشته عن الدراما

مصراوي Masrawy
02:50 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
كتب- مصراوي:
خرجت ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر حول الدراما المصرية بعدد من التوصيات تمثلت في:
١- عقد لقاء موسع بين شركة سنرجي والمنتجين لبحث أزمة الدراما.
٢- يجب أن يتم توزيع الدراما بشكل يومي، والعمل علي توزيع المنتجات الدرامية طوال العام.
٣- خلق حزمة من التطبيقات والمنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات، وإطلاق أعمال وثائقية للحفاظ علي الهوية المصرية.
٤- البحث عن أسباب عزوف الدول الأخرى عن الدراما المصرية.
٥- استمرار انعقاد لجنة الدراما طوال العام لبحث مشاكل الدراما.
٦- تنظيم مهرجان للدراما المصرية لتشجيع الأعمال الفنية.
٧- خلق تنوع في الإنتاج وعدم تكرار الأعمال الناجحة.
٨- إجراء استطلاع رأي حقيقي عن ما يحتاجه الجمهور.