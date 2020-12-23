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الصراعات تحرم 3.4 مليون طفل أفغاني من التطعيم ضد شلل الأطفال

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الصراعات تحرم 3.4 مليون طفل أفغاني من التطعيم ضد شلل الأطفال الصراعات تحرم 3.4 مليون طفل أفغاني من التطعيم ضد شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

03:30 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كابول- (د ب ا):

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن الصراعات المستمرة في أنحاء أفغانستان حرمت ما لايقل عن 3.4 مليون طفل من الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد دشنت حملة لمدة خمسة أيام في أنحاء البلاد ما بين 30 نوفمبر الماضي و الرابع من ديسمبر الجاري لتطعيم ما لايقل عن 9.9 مليون طفل، بحسب ما قاله المسؤول بالعلاقات العامة لحملة مكافحة شلل الأطفال مير جان راسيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأضاف أنه مع ذلك تمكن العاملون في قطاع الصحة من الوصول لـ 5ر6 مليون طفل فقط في الأقاليم الـ34 في البلاد.

وأوضح أن الأقاليم مثل هلمند في الجنود وغازني في جنوب شرق وباجلان وقندوز وتاخار في الشمال سجلت أعلى عدد أطفال لم يحصلوا على التطعيم بسبب معارضة الجماعات المسلحة مثل طالبان، الذين لم يسمحوا للعاملين بتطبيق حملة التطعيم في المنازل في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ (د.ب.ا)إن مثل هذه الحملات كان يتم استخدامها في السابق لجمع المعلومات الاستخباراتية في بعض الأقاليم.

وأضاف أنهم عليهم وضع نظام لتطعيم الأطفال في مسجد أو منزل شيخ القرية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

وقال راسيك إنه بجانب الحرب، منعت بعض الحواجز الاجتماعية أيضا الوزارة من تقديم التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت الوزارة إن حالات الاصابة بشلل الأطفال ارتفعت في أفغانستان هذا العام، حيث تم تسجيل ما لايقل عن 56 حالة إصابة في أنحاء البلاد.

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