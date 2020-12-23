أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمدينة نصر

Print
سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمدينة نصر سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

03:45 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية الخطرة، لسرقة الوحدات السكنية في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم تاني مدينة نصر من ضبط "محمود. ق. ع" 54 سنة، نقاش، ومقيم روض الفرج (مسجل خطر) سرقات عامة فئة ب، والسابق اتهامه في 26 قضية، و"إبراهيم . ر . ز" 41 سنة، ميكانيكي، ومقيم الجيزة (مسجل خطر) فئة ب والسابق إتهامه ب7 قضايا، كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وبمناقشتهم تبين قيامهم بالسرقة من مناطق مختلفة، وأجمالي المسروقات عبارة عن 14 الف جنية ، 2 ماكينة فيزا للبنك الأهلي والبنك القطري من داخل فرع معمل للتحاليل بمدينة نصر، و خزينة حديدية بداخلها 18 الف جنية، وجهاز لاب توب ، 3 كراتين بداخلها أدوات اطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر، و23 غويشة (مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة نصر، ومبلغ مالي 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة، و9000 جنية مبلغ مالي من داخل شركة بالجيزة، و6000 جنيه من داخل شركة بمدينة نصر، و 7000 جنيه، وجهاز d v rمن داخل شركة بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية