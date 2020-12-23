"البيئة" وهيئة الغذاء تضبطان بذورًا ومبيدات منتهية الصلاحية بجدة

★ ★ ★ ★ ★

إثر حملات رقابية مكثفة.. وتم تحريز المضبوطات

تمكن مأمورو ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء بجدة؛ من ضبط بذور منتهية الصلاحية وأسمدة غير مسجلة، ومبيد منتهي الصلاحية بمحافظة جدة. وتم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك إثر حملات رقابية مكثفة نظمتها الوزارة في مختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور؛ لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرّح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحالّ بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري؛ وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدًا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق؛ لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة